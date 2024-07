O Partido Democrata anunciou nesta quarta-feira (17) que deseja acelerar o processo de nomeação de Joe Biden como candidato presidencial por meio de um sistema de votação virtual, para a insatisfação daqueles que querem que ele passe o bastão.

O sistema permitiria que os democratas votassem eletronicamente durante a primeira semana de agosto, em vez de esperarem pela Convenção Democrata, prevista para começar em 19 de agosto, em Chicago.

De acordo com uma pesquisa recente, quase dois terços dos democratas querem que o presidente de 81 anos abandone a disputa, depois de seu desastroso debate em junho contra o rival republicano Donald Trump. Diversos parlamentares democratas, incluindo o influente Adam Schiff, pediram a Biden que abrisse o caminho para outro candidato.

O grupo encarregado de organizar a Convenção Nacional Democrata anunciou que se reunirá na próxima sexta-feira para discutir uma possível votação virtual. Entretanto, “nenhuma votação virtual começará antes de 1º de agosto”, ressaltou o grupo organizador em carta entregue aos democratas, à qual a AFP teve acesso. “Não haverá precipitação”, afirma a carta.

Líderes democratas consideram necessário que a votação virtual comece antes do dia 7 de agosto, prazo estabelecido pelo estado de Ohio para a apresentação de candidaturas. Alguns membros do partido, no entanto, estão descontentes com a antecipação da votação e vão manifestá-lo em carta.

