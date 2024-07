A série dramática de sucesso "Xógum: A Gloriosa Saga do Japão", que transportou os espectadores para o Japão do início do século XVII, liderou as indicações ao Emmy nesta quarta-feira (17), ao receber 25 nomeações.

"O Urso" quebrou o recorde de comédia com o maior número de indicações em um único ano, com 23, à frente de "Only Murders in the Building", que recebeu 21. "True Detective: Terra Noturna", estrelado por Jodie Foster, saiu na frente entre as séries limitadas ou antológicas, obtendo 19 indicações.

Os indicados foram anunciados por Tony Hale ("Veep") e Sheryl Lee Ralph ("Abbott Elementary") em uma cerimônia transmitida ao vivo de Los Angeles. A votação final para o 76º Emmy Awards está marcada para agosto, antes da cerimônia de 15 de setembro.

"Xógum", adaptado do romance de ficção histórica de James Clavell, retrata a complexa e mortal política do Japão feudal.

Os votantes da Academia de Televisão não se deixaram intimidar pelo uso intenso de legendas na série e indicaram vários atores de seu notável elenco de heróis e vilões japoneses, incluindo Anna Sawai e Hiroyuki Sanada.

Com mais duas temporadas já em produção, "Xógum" é um dos favoritos nas categorias de drama este ano. "Tem tudo a seu favor em termos de atuação, roteiro, direção" e muitas categorias técnicas, disse Pete Hammond, colunista de prêmios do Deadline, à AFP.

“Xógum” enfrenta a concorrência da temporada final de "The Crown", saga da realeza britânica da Netflix, e de "The Morning Show" da Apple, estrelada por Jennifer Aniston.

Ambientado em um restaurante caótico de Chicago administrado por um grupo de chefs unidos, mas abrasivos e às vezes abusivos, "O Urso" lidera as categorias de comédia e fez história com suas 23 indicações.

"O Urso", que no último Emmy levou vários prêmios por sua temporada de estreia, voltou com uma segunda temporada ainda mais ambiciosa e experimental.

Curiosamente inscrito nas categorias de comédia, apesar de lidar com questões impactantes como luto e vício, "O Urso" concorre contra séries como "Hacks", "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building" e "Segura a Onda".

- “True Detective” -

As categorias de séries limitadas ou antológicas costumam estar repletas de sucessos de público. Este ano, a última temporada da antologia de crimes sombrios "True Detective" obteve o maior número de indicações.

Entre os outros concorrentes estão "Bebê Rena" da Netflix, adaptado do obscuro monólogo do comediante escocês Richard Gadd sobre suas experiências com uma perseguidora.

O fenômeno global - alvo de controvérsia depois que uma mulher alegou ser a inspiração da vida real para a história e processou o serviço de streaming - recebeu 11 nomeações, incluindo uma para Gadd.

Outros títulos com diversas indicações na seção de séries limitadas incluem "Fargo", "Ripley" e "Uma Questão de Química".

A 76ª edição do Emmy Awards, programada para 15 de setembro, será a segunda em 2024, após a cerimônia do ano passado ser adiada para janeiro devido às greves em Hollywood.

Serão consideradas as séries de televisão que foram transmitidas entre junho de 2023 e maio de 2024.

