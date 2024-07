Os habitantes de uma província argentina no sul de Buenos Aires vivem uma verdadeira provação devido à invasão de milhares de papagaios escavadores. Segundo as autoridades locais, as campanhas de ruído, lasers e outros métodos de intimidação se mostraram ineficazes.

Em Hilario Ascasubi, 750 km ao sul da capital argentina, uma interminável fileira verde pode ser vista nos cabos elétricos. São os milhares de pássaros que atormentam os quase 8 mil habitantes do local com seus barulhos.

As pilhas de excrementos deixadas nas ruas são o pesadelo de vizinhos e motoristas cujos para-brisas são alvos perfeitos para papagaios.

O município teve que mobilizar equipes especiais de limpeza e moradores para se organizarem para manter a higiene da cidade contra esses animais considerados potenciais transmissores da psitacose, doença infecciosa potencialmente fatal.

Especialistas estimam que o número incomum de aves em Hilario Ascasubi se deve ao desmatamento do seu habitat natural e à facilidade de alimentação nos campos de girassóis próximos.

“É uma espécie endêmica presente na Argentina e no Chile, são muito vistosos, muito turbulentos e o problema é que entraram no tecido urbano em busca de um lugar seguro”, explicou o biólogo Sergio Zalba ao canal TN.

