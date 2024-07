Peter Navarro, ex-assessor comercial de Donald Trump durante sua presidência (2017-2021), saiu nesta quarta-feira (17) de uma prisão da Flórida após cumprir uma pena de quatro meses por desacato ao Congresso dos Estados Unidos, informou o Escritório Federal de Prisões.

Navarro, de 75 anos, tem previsto viajar de Miami, onde esteve detido em uma prisão federal, a Milwaukee, para discursar na Convenção Nacional Republicana, onde aparece como um dos oradores do encontro.

Navarro é o primeiro alto assessor de Trump que foi para a cadeia por ações derivadas dos esforços do ex-presidente para anular os resultados das eleições de 2020.

Navarro foi declarado culpado em setembro de duas acusações de desacato por se negar a cumprir uma intimação para testemunhar ante o painel do Congresso que investigou o ataque de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio americano por apoiadores de Trump.

Navarro, economista formado em Harvard, foi considerado o mentor da “Varredura de Green Bay”, como é conhecida a trama para bloquear a certificação dos resultados das eleições de 2020.

Navarro se recusou a comparecer perante o comitê da Câmara e a fornecer documentos ao painel.

Ele acabou sendo condenado por um júri federal em Washington após um julgamento de dois dias, no qual alegou ser vítima da “instrumentalização partidária” do sistema judiciário dos EUA.

Navarro, no entanto, é o segundo aliado próximo de Trump a ser condenado por desacato ao Congresso por desafiar as intimações do comitê da Câmara.

Steve Bannon, um dos principais estrategistas por trás da campanha presidencial de Trump em 2016, também foi considerado culpado por desacato.

Bannon foi condenado a quatro meses atrás das grades e começou a cumprir sua pena em 1º de julho em uma prisão federal em Connecticut.

