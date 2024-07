O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou, nesta terça-feira (16), que seu governo suspenderá as tarifas sobre os alimentos importados da cesta básica durante dez anos, com o objetivo de mitigar as altas de preços.

As medidas contra os aumentos de preços parecem ser uma nova cruzada de Bukele após apaziguar o país com uma "guerra" contra as gangues criminosas, iniciada em março de 2022.

"Hoje [terça-feira], enviarei uma proposta [ao Congresso] para suspender todas as tarifas sobre todos os produtos da cesta básica ampliada, assim como outros 70 produtos alimentícios, por um período de dez anos", informou Bukele no X.

A maioria dos legumes, verduras, cereais, óleos e leite comercializados em El Salvador é importada.

Na semana anterior, as autoridades inciaram inspeções em redes de supermercados depois que Bukele ordenou combater as "máfias" empresariais devido à alta de preços dos alimentos, que ultrapassa os 40% anuais.

Após o anúncio de Bukele, a deputada opositora Claudia Ortiz declarou que desde 2021 seu partido Vamos solicita a eliminação do imposto sobre os alimentos para "proteger as pessoas mais vulneráveis" e afirmou que o país deve "apostar na produção agrícola".

