Gibraltar expressou nesta terça-feira (16) sua indignação pelos cânticos "ofensivos" e "discriminatórios" de dois jogadores da Espanha reivindicando a soberania espanhola deste território britânico durante as comemorações em Madri pelo título da Eurocopa.

Mais de meio milhão de pessoas se concentraram no centro da capital espanhola na noite de segunda-feira para receber a seleção após a vitória na final de domingo sobre a Inglaterra por 2 a 1.

Durante as celebrações, o capitão Álvaro Morata começou a cantar "Gibraltar é espanhol", e foi acompanhado por uma parte do público. O mesmo fez outro jogador, Rodri, que atua no Manchester City.

As autoridades do pequeno enclave britânico do sul da Península Ibérica reagiram nesta terça-feira, criticando "declarações políticas discriminatórias muito ofensivas para os habitantes de Gibraltar".

Utilizar as comemorações "para promover a ideia de usurpar o território de Gibraltar é contrário ao princípio de que o esporte não deve ser utilizado para promover nenhuma ideologia politicamente controvérsia", afirmou em um comunicado.

O chefe de Governo de Gibraltar, Fabián Picardo, afirmou nas redes sociais que os cãnticos foram "mais que repugnantes".

A Espanha cedeu Gibraltar à Coroa britânica em 1713 como parte do Tratado de Paz de Utrecht, mas nunca deixou de reclamar sua soberania sobre esse território, o que gera tensões frequentes entre Madri e Londres.

