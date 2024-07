PRINCIPAL NOTÍCIA

EUA POLÍTICA: Trump escolhe J.D. Vance como companheiro de chapa para as eleições presidenciais de novembro

=== EUA POLÍTICA ===

MILWAUKEE

Trump escolhe J.D. Vance como companheiro de chapa para as eleições presidenciais de novembro

Após sobreviver a uma tentativa de assassinato e com um curativo na orelha, Donald Trump compareceu na segunda-feira (15) à Convenção Nacional Republicana, que oficializou seu nome como candidato à presidência, em uma chapa que terá o senador J.D. Vance como candidato a vice-presidente.

FOTOS, VIDEO

FOTOS, VIDEO

MILAWUKEE:

'Nostradamus' das pesquisas nos Estados Unidos diz que Trump está no caminho correto

Chamado de "Nostradamus dos pesquisadores", quando Frank Luntz fala de eleições, a classe política dos Estados Unidos senta e escuta. Ele pode trabalhar por causas republicanas, mas o czar dos grupos focais utilizou seus talentos de prognóstico para uma ampla gama de políticos, redes de televisão e empresas da lista Fortune 500 durante décadas.



=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

SAN SALVADOR:

Quase 3.000 menores estão presos em El Salvador sob regime de exceção, denuncia HRW

Quase 3.000 menores de idade estão presos em El Salvador sob um regime de exceção vigente desde 2022, afirmou nesta terça-feira (16) a Human Rights Watch (HRW), que denunciou "maus-tratos", "prisões indiscriminadas" e casos de tortura no país centro-americano.



MUZO:

Sobras de esmeraldas: o sonho dos garimpeiros pobres da Colômbia

Primeiro gritos, depois empurrões. Assim que o curral é aberto, centenas de garimpeiros artesanais debandam e correm sobre montanhas de resíduos de uma empresa multinacional de mineração de esmeraldas em busca de uma pedra preciosa que os tirará da pobreza na Colômbia.



NAIRÓBI:

Quênia envia mais 200 policiais para missão de segurança no Haiti

Duzentos policiais quenianos viajaram ao Haiti para integrar a missão apoiada pela ONU, que tem o objetivo de restabelecer a segurança no país caribenho abalado pela violência dos grupos criminosos, anunciaram fontes da força de segurança nesta terça-feira (16).



-- EUROPA

ESTRASBURGO:

Parlamento Europeu inicia legislatura e reelege Roberta Metsola como presidente

A Eurocâmara, renovada após as eleições europeias de junho, iniciou nesta terça-feira (16) a nova legislatura com a reeleição da conservadora maltesa Roberta Metsola como presidente do Parlamento.



MOSCOU:

Rússia reage com cautela a convite da Ucrânia para cúpula de paz

A Rússia reagiu com cautela nesta terça-feira (16) ao convite do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para uma futura cúpula de paz sobre o conflito na Ucrânia e afirmou que precisa de mais detalhes.



MOSCOU:

Eufemismos e autocensura, a estratégia dos russos para falar da Ucrânia

Eufemismos, jargão militar, poemas patrióticos e autocensura: os dois anos e meio de guerra na Ucrânia já deixaram a sua marca na forma como os russos



-- ÁSIA

GENEBRA:

ONU denuncia sistema de trabalho forçado institucionalizado na Coreia do Norte

A ONU denunciou nesta terça-feira (16) a existência de um sistema profundamente institucionalizado de trabalho forçado na Coreia do Norte, que em alguns casos pode constituir escravidão, um crime contra a humanidade.



SEUL:

Diplomata norte-coreano em Cuba deserta para Coreia do Sul

Um diplomata da embaixada norte-coreana em Cuba desertou para a Coreia do Sul em novembro, meses antes de Seul e Havana restabelecerem as relações, informou nesta terça-feira(16) a agência de espionagem de Seul.



HENGDIAN:

Jovens chineses procuram empregos alternativos em uma economia em mudança

Apesar da solidão, e de um clima muito mais quente e úmido do que o normal, Guo Ting deixou seu emprego estável para realizar seu sonho: tornar-se atriz na “Hollywood chinesa”.



=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

FMI confirma sua previsão de crescimento mundial para 2024 a 3,2%

O Fundo Monetário Internacional (FMI) deixou nesta terça-feira (16) inalterada a sua previsão de crescimento global para 2024, antecipando uma melhoria na China e na Índia e confirmando previsões anteriores para as economias avançadas.



=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ====

HUARMEY:

O drama das mulheres e seus bebês contaminados com arsênico no Peru

Apesar de estar contaminada com arsênico, Sayuri Moreno amamenta seu bebê. O tratamento mais efetivo, segundo lhe disseram os médicos, é o desenraizamento: abandonar a região do norte de Peru onde centenas de famílias estiveram expostas à mineração.



=== ESPORTES ===

MADRI:

Mbappé promete 'dar a vida' ao Real Madrid em apresentação no Santiago Bernabéu

"Vou dar a minha vida por este clube", afirmou o astro francês Kylian Mbappé ao ser apresentado nesta terça-feira (16) como novo jogador do Real Madrid, diante de milhares de torcedores no Santiago Bernabéu.



