A empresa russa de cibersegurança Kaspersky, conhecida pelos seus produtos antivírus, anunciou, nesta terça-feira (16), que se vai retirar dos Estados Unidos na sequência das sanções impostas aos seus executivos no mês passado e da proibição de venda do seu software no país.

“A partir de 20 de julho de 2024, a Kaspersky reduzirá gradualmente suas atividades nos Estados Unidos e eliminará empregos baseados no país”, afirmou a empresa em comunicado.

“A decisão e o processo são consequência da decisão final do Departamento de Comércio dos EUA de proibir a venda e distribuição de produtos Kaspersky nos Estados Unidos”, acrescentou, indicando que as perspetivas de negócio “já não são viáveis”.

No dia 20 de junho, o Departamento de Comércio anunciou à empresa que não poderá mais vender seu software para os Estados Unidos ou para cidadãos norte-americanos em outras partes do mundo, nem fornecer atualizações para softwares já em uso.

Washington justificou esta medida pela sua alegada proximidade às autoridades russas, uma acusação que a Kaspersky, uma das poucas empresas tecnológicas russas que teve sucesso no estrangeiro, sempre negou.

Os Estados Unidos também sancionaram 12 executivos de empresas.

A empresa, que afirma ter cerca de 400 milhões de usuários, foi fundada em 1997 por Yevgeny Kaspersky, que estudou ciência da computação e criptografia na academia da KGB e também trabalhou para o Ministério da Defesa russo.

