A Justiça alemã anunciou, nesta segunda-feira (15), que prendeu em seu território um suposto membro do Hezbollah libanês, suspeito de ter tentado fornecer material para a fabricação de drones destinados a atacar Israel.

O cidadão libanês, identificado como Fadel Z., foi preso no domingo em Salzgitter, no norte do país, indicou o Ministério Público federal alemão em um comunicado.

O homem é suspeito de ter se unido às fileiras do Hezbollah no Líbano em 2016 e, desde pelo menos este ano, de ter obtido peças, sobretudo motores, de drones que "iam ser exportadas para o Líbano e utilizados em atentados terroristas contra Israel", segundo o Ministério Público.

Hezbollah é considerado uma organização terrorista por diversos países, entre eles Estados Unidos, os membros da União Europeia, Reino Unido e a maioria dos Estados pertencentes à Liga Árabe.

Seu ramo político foi autorizado durante muito tempo na Alemanha, antes de ser proibido em 2020.

Desde que começou a guerra entre Hamas e Israel em 7 de outubro, esse último e o Hezbollah - aliado do movimento islamista palestino - trocam disparos quase diariamente dos dois lados da fronteira israelense-libanesa, o que faz temer um novo conflito regional.

