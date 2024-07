Um desertor ucraniano que tentava fugir para a Moldávia foi morto por guardas de fronteira, anunciaram as autoridades de Kiev nesta segunda-feira (15).

"Quatro soldados escaparam de sua unidade de treinamento para tentar atravessar a fronteira com a Moldávia a pé em 14 de julho", informou a agência de investigação do Estado em um comunicado.

"Quando tentava fugir, um deles atacou um guarda de fronteira que, em resposta, utilizou sua arma de serviço para atirar contra o agressor", explicou a agência.

Diante da escassez de soldados no front, a Ucrânia iniciou uma campanha de recrutamento.

Os homens em idade de combate estão proibidos de deixar o país, invadido pela Rússia em fevereiro de 2022.

Os incidentes com armas como o de domingo são incomuns, mas as autoridades prenderam desde o início do ano dezenas de pessoas que tentavam fugir do país para evitar o recrutamento.

