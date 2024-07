Um xamã, conhecido por ter desejado "eliminar" o presidente russo, Vladimir Putin, permanecerá internado em um centro psiquiátrico da Sibéria, anunciou seu advogado nesta segunda-feira (15), após ter tido um recurso contra sua internação forçada indeferido.

Alexandre Gabychev, de 55 anos, iniciou uma marcha a partir da Sibéria em março de 2019 e planejava chegar a Moscou em 2021, onde queria organizar uma "cerimônia para eliminar Vladimir Putin", a quem descreveu como um "demônio".

Gabychev foi preso após caminhar centenas de quilômetros em direção à capital russa. Em várias cidades, sua chegada foi recebida com manifestações de apoio.

Em um primeiro momento, o xamã foi declarado "irresponsável por seus atos devido a transtornos mentais", e depois internado à força.

Gabychev apelou desta decisão, mas um tribunal da Sibéria rejeitou suavizar as condições de sua internação forçada, anunciou seu advogado, Alexei Prianichnikov, no Telegram nesta segunda-feira.

"Apelaremos à Suprema Corte. Enquanto isso, uma comissão de psiquiatras o avaliará novamente no início de outubro", disse.

As ONGs de defesa dos Direitos Humanos acusam as autoridades russas de utilizar a internação em hospitais psiquiátricos para punir as vozes críticas ao governo, uma prática que remonta à era soviética.

bur/alf/lbx/sag/zm/dd