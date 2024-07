O astro Lionel Messi só conseguiu marcar um gol na Copa América-2024, nos Estados Unidos, contra o Canadá, na vitória por 2 a 0 nas semifinais, na terça-feira, e ficou com um total de 14 gols, a três dos maiores artilheiros de todos os tempos do torneio continental.

'La Pulga' fez uma Copa América com problemas físicos decorrentes da partida da fase de grupos contra o Peru e neste domingo, na vitória por 1 a 0 na final contra a Colômbia, teve que deixar o campo aos 66 minutos.

Desta forma, Messi subiu ao quinto lugar entre os maiores artilheiros da história da competição de seleções mais antiga do mundo, que começou a ser disputada em 1916, ao lado do peruano Paolo Guerrero e do chileno Eduardo Vargas, ambos também presentes nesta edição nos Estados Unidos.

Aos 37 anos feitos durante o torneio, Messi não conseguiu bater uma nova marca pessoal em sua prolífica carreira, apesar de ter conquistado neste domingo seu quarto título pela 'Albiceleste', após a Copa América de 2021, a Copa do Mundo de 2022 no Catar e a Finalíssima contra a Itália também em 2022.

O brasileiro Zizinho e o argentino Norberto Méndez continuam assim a ser os maiores artilheiros da Copa América com 17 gols, seguidos pelo uruguaio Severino Varela e o peruano Teodoro Fernández, que marcaram quinze cada.

- Maiores artilheiros da história da Copa América:

1. Norberto 'Tucho' Méndez (Argentina) 17 gols

. Zizinho (Brasil) 17

3. Teodoro Fernández (Peru) 15

. Severino Varela (Uruguai) 15

5. Lionel Messi (Argentina) 14

. Paolo Guerrero (Peru) 14

. Eduardo Vargas (Chile) 14

8. Ademir (Brasil) 13

. Jair Rosa Pinto (Brasil) 13

. José Manuel Moreno (Argentina) 13

. Héctor Scarone (Uruguai) 13

. Gabriel Batistuta (Argentina) 13

13. Roberto Porta (Uruguai) 12

. Ángel Romano (Uruguai) 12

- Artilheiros da Copa América por edição:

Ano-Sede Nome País Gols

1916-Argentina Isabelino Gradin Uruguai 3

1917-Uruguai Ángel Romano Uruguai 4

1919-Brasil Arthur Friedenreich Brasil 4

Neco Brasil 4

1920-Chile Ángel Romano Uruguai 4

José Pérez Uruguai 4

1921-Argentina Julio Libonatti Argentina 3

1922-Brasil Julio Francia Argentina 4

1923-Uruguai Vicente Aguirre Argentina 3

Pedro Petrone Uruguai 3

1924-Uruguai Pedro Petrone Uruguai 4

1925-Argentina Manuel Seoane Argentina 6

1926-Chile David Arellano Chile 7

1927-Peru Roberto Figueroa Uruguai 4

1929-Argentina Aurelio González Paraguai 5

1935-Peru Herminio Masantonio Argentina 4

1937-Argentina Raúl Toro Chile 7

1939-Peru Teodoro Fernández Peru 7

1941-Chile Juan Marvezzi Argentina 5

1942-Uruguai Herminio Masantonio Argentina 7

José Manuel Moreno Argentina 7

1945-Chile Norberto Méndez Argentina 6

Heleno De Freitas Brasil 6

1946-Argentina José María Medina Uruguai 7

1947-Equador Nicolás Falero Uruguai 7

1949-Brasil Jair Brasil 9

1953-Peru Francisco Molina Chile 8

1955-Chile Rodolfo Micheli Argentina 8

1956-Uruguai Enrique Hormazábal Chile 4

1957-Peru Javier Ambrois Uruguai 9

Humberto Maschio Argentina 9

1959-Argentina Pelé Brasil 8

1959-Equador José Sanfilippo Argentina 5

1963-Bolívia Carlos Raffo Equador 6

1967-Uruguai Luis Artime Argentina 5

1975-Sem sede Ernesto Díaz Colômbia 4

1975-Sem sede Leopoldo Luque Argentina 4

1979-Sem sede Eugenio Morel Paraguai 4

Jorge Peredo Chile 4

1983-Sem sede Carlos Aguilera Uruguai 3

Jorge Burruchaga Argentina 3

Roberto Dinamite Brasil 3

Eduardo Malásquez Peru 3

1987-Argentina Arnoldo Iguarán Colômbia 4

1989-Brasil Bebeto Brasil 6

1991-Chile Gabriel Batistuta Argentina 6

1993-Equador José Dolgetta Venezuela 4

1995-Uruguai Gabriel Batistuta Argentina 4

Luis García México 4

1997-Bolívia Luis Hernández México 6

1999-Paraguai Ronaldo Brasil 5

Rivaldo Brasil 5

2001-Colômbia Víctor Aristizábal Colômbia 6

2004-Peru Adriano Brasil 7

2007-Venezuela Robinho Brasil 6

2011-Argentina Paolo Guerrero Peru 5

2015-Chile Paolo Guerrero Peru 4

Eduardo Vargas Chile 4

2016-EUA Eduardo Vargas Chile 6

2019-Brasil Paolo Guerrero Peru 3

Everton Brasil 3

2021-Brasil Lionel Messi Argentina 4

Luis Díaz Colômbia 4

2024-EUA Lautaro Martínez Argentina 5

ma/aam