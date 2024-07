O Manchester United oficializou neste domingo (14) a contratação do atacante holandês Joshua Zirkzee, que estava no italiano Bologna, após pagar uma soma de 36,5 milhões de libras esterlinas (cerca de R$ 252 milhões pela cotação atual) na transferência.

Zirkzee assinou um contrato de cinco anos com a equipe de Old Trafford, que pode ser prorrogado por mais um ano.

O atacante de 23 anos, que disputou a Eurocopa-2024 pela seleção da Holanda, foi uma das referências ofensivas, tendo marcado 12 gols em 37 jogos pelo Bologna, equipe revelação na última edição da Serie A em que terminou em 5º lugar, garantindo assim uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões depois de 59 anos.

O técnico holandês do United, Erik ten Hag, conversou com Zirkzee para convencer seu compatriota a se transferir para Old Trafford.

"Sou um jogador que sempre dedicou tudo para vencer; estou pronto para este próximo desafio, para subir a outro nível na minha carreira e ganhar mais troféus", garantiu Zirkzee, que iniciou sua carreira como profissional no Bayern de Munique e foi emprestado ao Parma e ao Anderlecht antes de se transferir para o Bologna.

"Depois de conversar com o técnico e os dirigentes do clube, sei o quão emocionante o futuro será aqui e mal posso esperar para colaborar para o sucesso do Manchester United", acrescentou.

"É um privilégio me transferir para um clube tão icônico. Tenho de fazer uma pequena pausa depois de jogar pela seleção nacional, mas voltarei pronto para causar um impacto imediatamente", prometeu o holandês.

Zirkzee vai competir com Rasmus Hojlund, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho e Antony por uma vaga no ataque do United na próxima temporada.

