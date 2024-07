O ex-capitão e artilheiro da Lazio, Ciro Immobile, fechou um acordo neste sábado (13) com o turco Besiktas, encerrando um ciclo de oito anos e mais de 200 gols pelo clube romano, anunciou a entidade turca.

O acordo é "de dois anos" e ele receberá um "salário líquido de seis milhões de euros [cerca de R$ 35,5 milhões pela cotação atual] por temporada", informou o clube de Istambul num comunicado.

Immobile, de 34 anos, viveu uma última temporada com muitos altos e baixos, com apenas 7 gols pela Lazio, perdendo inclusive a posição de titular, o que o fez não ser convocado pela Itália para a disputa da Eurocopa na Alemanha, após ter tido um desempenho importante no título continental conquistado pela 'Nazionale' em 2021.

A missão do italiano será contribuir com gols para o ataque de uma equipe que na temporada passada ficou apenas em sexto lugar no campeonato turco, mais de 40 pontos atrás do campeão Galatasaray e do segundo colocado Fenerbahçe, seus dois grandes rivais em Istambul.

