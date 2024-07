Uma bala real foi encontrada no cartucheira de munição de outro ator de "Rust" durante as investigações sobre o disparo fatal ocorrido no set do filme, afirmou uma perita forense nesta quinta-feira (11), durante o segundo dia do julgamento de Alec Baldwin por homicídio culposo.

Baldwin empunhava um revólver Colt calibre .45 durante um ensaio em outubro de 2021, no Novo México, quando a arma disparou e matou a diretora de fotografia do filme de faroeste, Halyna Hutchins, e feriu o diretor, Joel Souza.

Balas reais não são permitidas nos sets de filmagem. Porém, investigadores encontraram munição de verdade no carrinho de adereços, na caixa de balas e em duas cartucheiras pertencentes a Baldwin e a outro ator do filme, revelou Marissa Poppell, a criminalista que inspecionou o local da tragédia.

"O senhor [Jensen] Ackles, outro dos atores no set, enquanto estava atuando, tinha outra bala real em sua cartucheira, correto?", questionou o advogado de Baldwin, Alex Spiro. "Sim", respondeu Poppell.

"Não há motivos para pensar que o senhor Ackles tinha alguma noção de que estava lá, certo?", precisou Spiro, ao que Poppell respondeu positivamente.

A perita confirmou, além disso, que um projétil real foi encontrado na cartucheira de Baldwin, que interpretava um fora-da-lei neste longa-metragem de baixo orçamento.

O astro de Hollywood chegou ao tribunal de Santa Fé para o segundo dia de seu midiático julgamento usando um terno escuro e óculos de armação grossa. Sua esposa Hilaria e seu irmão mais novo, Stephen, acompanham o processo dentro do tribunal.

A defesa de Baldwin concentrou seus esforços em levantar dúvidas sobre quão minuciosos foram os trabalhos de perícia no rancho Bonanza Creek, onde o filme estava sendo rodado.

Hutchins, uma estrela em ascensão na indústria, tinha 42 anos quando morreu. De origem ucraniana, era casada e tinha um filho.

Baldwin afirmou diversas vezes que não puxou o gatilho. Mas um relatório do FBI, que realizou testes no revólver, contradiz essa versão.

A Promotoria, que caracterizou Baldwin como uma poderosa estrela de cinema que se comportou "de forma irresponsável" e "sem o devido respeito pela segurança dos outros", indicou que apresentará o fabricante da arma, Alessandro Pietta, para sustentar esse ponto.

Spiro, um advogado de prestígio que tem entre seus clientes Elon Musk e Jay-Z, alega que Baldwin é inocente e que, como ator, não era sua responsabilidade verificar o conteúdo de uma arma durante uma atuação no set.

Na quarta-feira, durante os argumentos iniciais, Spiro também pareceu recuar em relação à afirmação inicial de Baldwin sobre o gatilho. "Em um set, você tem o direito de puxar o gatilho", disse.

Se for considerado culpado, o ator de "30 Rock" pode ser condenado a até 18 meses de prisão, pena que a armeira do filme, Hannah Gutierrez, cumpre atualmente, após ser sentenciada pelo caso em abril.

O fim do julgamento está previsto para 19 de julho, quando o júri iniciará suas deliberações.

