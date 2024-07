O grupo petrolífero americano Marathon Oil fechou um acordo de 241,5 milhões de dólares (1,3 bilhão de reais, na cotação atual) com as autoridades americanas, incluindo uma multa civil recorde, devido às "nocivas" emissões de gases de efeito estufa no estado de Dakota do Norte, nos Estados Unidos.

Segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira (11) pelo Departamento de Justiça, junto com a Agência de Proteção Ambiental, foi alcançado este acordo, que inclui uma multa de US$ 64,5 milhões (R$ 348 milhões) para a Marathon Oil, bem como o compromisso de um investimento total de US$ 177 milhões (R$ 957 milhões) para cumprir com a regulamentação.

A multa é a maior já imposta em tribunais americanos com base na Lei do Ar Limpo (CAA, na sigla em inglês) para infraestruturas fixas, adotada em 1963, informou o departamento.

A AFP tentou contato a Marathon Oil, mas não obteve retorno.

Em um documento apresentado em maio à Comissão de Valores Imobiliários dos EUA (SEC), encarregada de gerenciar o mercado de ações, o grupo disse que as alegações estavam relacionadas a atividades realizadas entre 2015 e 2019.

