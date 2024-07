O governo americano anunciou nesta quinta-feira (11) que outorgará 1,7 bilhão de dólares (9,19 bilhões de reais na cotação atual) em subsídios à indústria automotiva para que desenvolva suas linhas de produção de veículos elétricos, além de autopeças como baterias.

Esses subsídios irão para mais de dez fábricas fechadas ou ameaçadas, localizadas em oito estados diferentes.

Estas concessões, que fazem parte da Lei de Redução da Inflação, um plano emblemático do presidente democrata Joe Biden, serão dirigidas em particular a empresas localizadas nos estados da Geórgia, Michigan e Pensilvânia.

O objetivo é readaptá-las à produção de veículos elétricos ou de suas peças de reposição, o que deverá manter e criar 15 mil empregos, segundo comunicado da Casa Branca.

Este plano poderá ser decisivo para as eleições de novembro próximo, nas quais Biden enfrentará seu antecessor republicano Donald Trump (2017-2021).

"Estes investimentos criarão milhares de empregos bem remunerados e reterão ainda mais, ajudando as empresas do setor a adaptar seus equipamentos industriais e a recontratar nas mesmas fábricas e nas mesmas comunidades", declarou o presidente dos EUA, citado no comunicado.

els/LyS/llu/db/jc/dd