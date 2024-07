A polícia britânica busca nesta quinta-feira (11) um homem que foi visto perto da ponte de Bristol, onde foram encontradas duas malas com "restos humanos", anunciou a polícia desta cidade do oeste de Inglaterra.

Na quarta-feira, pouco antes da meia-noite, policiais receberam uma ligação alertando sobre a presença "de um homem com uma mala agindo de forma suspeita na ponte suspensa de Clifton", informou a polícia local em comunicado.

Quando os agentes chegaram ao lugar, "o homem já tinha deixado a área, deixando a mala. Não muito longe dali, foi encontrada uma segunda [mala] pouco depois".

"Infelizmente, acreditamos que as malas contêm restos humanos", acrescentou o comunicado.

Uma investigação com a "prioridade imediata" está em curso para identificar estes restos mortais e encontrar o homem citado.

"De acordo com as investigações iniciais, o homem chegou à ponte em um táxi. O veículo foi apreendido e o motorista está nos ajudando" nas averiguações, disse o comandante interino da polícia local, Vicks Hayward-Melen.

Equipes especializadas continuam realizando buscas na área em questão.

A ponte suspensa de Clifton é um dos símbolos desta cidade do oeste da Inglaterra. Com mais de 400 metros de comprimento e 70 metros de altura, a construção passa sobre o rio Avon e liga as cidades de Bristol e Somerset.

