O partido da extrema direita alemã Alternativa para Alemanha (AfD) anunciou, nesta quarta-feira (10), que formou um novo bloco no Parlamento Europeu que reúne 25 deputados de oito países.

A formação do novo grupo político, denominado "Europa das Nações Soberanas", ocorre após a constituição, na última segunda-feira, de outro grupo radical de direita, o "Patriotas pela Europa", com 84 eurodeputados e presidido pelo francês Jordan Bardella, do Reagrupamento Nacional (RN).

O "Europa das Nações Soberanas" conta com dois copresidentes, René Aust, do AfD, e Stanislaw Tyszka, da Confederação, de extrema direita, da Polônia.

O AfD foi excluído do bloco Identidade e Democracia (ID) na legislatura anterior devido a diferentes escândalos.

Segundo um comunicado de Aust, o AfD tem o maior número de assentos entre o "Europa das Nações Soberanas", com 14 parlamentares.

