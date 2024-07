O islandês Heimir Hallgrimsson, que até a semana passada estava à frente da seleção da Jamaica, foi anunciado nesta quarta-feira (10) como novo técnico da Irlanda, com a missão de levar a equipe à Copa do Mundo de 2026.

"Já no início do ano identificamos Heimir como nosso candidato número 1. Suas capacidades e sua experiência se ajustam aos nossos critérios", declarou Marc Canham, diretor da Federação Irlandesa de Futebol (FAI).

"Heimir não só tem experiência significativa no cenário internacional com dois países diferentes, mas também se destacou nas fases eliminatórias de grandes torneios e fez equipes evoluírem no ranking da Fifa", acrescentou Canham.

Hallgrimsson estava no comando da seleção jamaicana desde setembro de 2022 e pediu demissão após a eliminação da equipe na Copa América.

Ele chega à Irlanda para substituir John O'Sheab, que ocupava o cargo de maneira interina desde a saída de Stephen Kenny, em novembro do ano passado.

A estreia de Hallgrimsson será contra a Inglaterra, em setembro, pela Liga das Nações da Uefa.

