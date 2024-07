Com um gol de Messi, a Argentina venceu o Canadá nesta terça-feira (9) por 2 a 0 em East Rutherford (Nova Jersey) pelas semifinais da Copa América dos Estados Unidos-2024 e disputará sua trigésima final na história do torneio.

A 'Albiceleste', que defende o título continental, saiu vitoriosa do MetLife Stadium com gols de Julián Álvarez, aos 23 minutos, e Messi no início do segundo tempo (52'), numa partida em que o capitão argentino se mostrou mais ativo e influente após se recuperar de um desconforto na coxa direita.

Um ano e meio depois de se sagrar tricampeã mundial na Copa do Catar, a Argentina aguarda o vencedor da outra semifinal, entre Uruguai e Colômbia, que será disputada nesta quarta-feira às 21h (horário de Brasília) em Charlotte (Carolina do Norte).

A final da Copa América-2024 está marcada para o domingo, em Miami.

- Álvarez abre o placar -

Como tem sido uma constante até agora no torneio nos Estados Unidos, a Argentina voltou a ser cercada por uma enorme maré 'albiceleste' que a fez se sentir dona do MetLife Stadium.

E foi em meio a esse impulso permanente recebido das arquibancadas que os tricampeões mundiais aos poucos foram assumindo o controle do jogo, mas não antes de levarem um susto aos 7 minutos com um chute cruzado de Shaffelburg da esquerda.

A Argentina mudou de ritmo e foi Messi quem tentou o gol aos 10 minutos, mas seu chute rasteiro da entrada da área foi para fora passando perto da trave esquerda.

Mas quem não errou foi Álvarez aos 22 minutos, abrindo o placar ao aproveitar um passe perfeito de De Paul do meio do campo nas costas da defesa canadense. O camisa 9 ficou cara a cara com Moise Bombito e após superá-lo chutou por entre as pernas do goleiro Maxime Crépeau.

O gol marcou uma quebra na partida. O Canadá esqueceu a posse e a pressão, e permitiu a Messi maior comprometimento na distribuição do jogo. O craque até buscou o gol aos 45 com um chute, e ao seu lado Di María sempre levava perigo pela direita.

- Messi amplia -

A Argentina começou o segundo tempo tendo mais espaços para se movimentar e com o campo ampliado foram De Paul e Enzo Fernández os que protagonizaram com seus constantes avanços pelas pontas.

Foi assim que Messi apareceu para fazer, aos 52 minutos, seu primeiro gol na Copa América-2024. De Paul avançou pela direita e deu um toque para trás. Enzo Fernández chutou e a bola foi levemente desviada pelo capitão argentino na pequena área, enganando o goleiro Crépeau.

O gol foi validado pelo VAR, descartando um suposto impedimento de Messi apontado pelos canadenses. Foi aí que terminou o jogo para os 'Canucks', apesar de duas tentativas desperdiçadas no final, uma delas defendida por 'Dibu' Martínez.

A Argentina, sabendo que estava com um pé na final, tocou a bola com mais autoridade para administrar a vantagem enquanto a torcida reverenciava Messi.

Scaloni mexeu na equipe e Di María saiu aplaudido para a entrada de Nicolás González.

A Argentina venceu sem grandes dificuldades e com a tranquilidade de ter recuperado uma boa versão de Messi para a final de domingo, em Miami.

