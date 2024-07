A cantora colombiana Shakira fará um show no intervalo da final da Copa América, que será disputada no dia 14 de julho no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida), informou a Conmebol nesta terça-feira (9).

Shakira já cantou em importantes eventos esportivos como o Super Bowl da NFL e três Copas do Mundo. Esta será sua primeira apresentação na Copa América.

"Shakira é uma extraordinária estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro", afirmou o presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez.

A final da Copa América será disputada entre os vencedores dos duelos de semifinal entre Argentina e Canadá, que se enfrentam nesta terça-feira, e entre Uruguai e Colômbia, que jogam na quarta.

