O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou nesta segunda-feira (8) à cidade de Santa Cruz de La Sierra para se reunir na terça com seu contraparte boliviano, Luis Arce, e discutir temas da agenda econômica e política de ambos os países, informou La Paz.

Lula e Arce participaram nesta segunda-feira da cúpula do Mercosul na capital do Paraguai, Assunção, onde Arce formalizou a adesão de seu país ao bloco regional. Os presidentes então se deslocaram separadamente para Santa Cruz de La Sierra, a capital econômica da Bolívia.

O vice-chanceler boliviano, Elmer Catarina, afirmou que "estamos propondo uma diplomacia econômica, porque é algo diferente que um presidente venha apenas para falar em termos econômicos, do que ele vir com toda uma missão empresarial".

Lula - aliado político de Arce e do ex-presidente Evo Morales (2006-2019) - chegou à Bolívia com cerca de 100 empresários, que se reunirão com seus pares bolivianos, acrescentou Catarina.

Conforme o programa oficial, os dois presidentes terão um encontro na manhã de terça-feira, após o qual emitirão uma declaração conjunta.

O vice-chanceler Catarina disse que os temas bilaterais abrangem os setores agroindustrial, agropecuário, de transmissão energética e minerais.

Ele também mencionou que o encontro será uma oportunidade para a Bolívia mostrar ao Brasil seus avanços "com a industrialização do lítio e as oportunidades que se abrem para nós nesse mercado tão grande como é o do Brasil".

A Bolívia está trabalhando na industrialização de suas enormes reservas de lítio localizadas no Salar de Uyuni, no sudoeste do país.

A reunião presidencial também abordará temas políticos, após a tentativa de golpe militar ocorrida há duas semanas em La Paz.

O governo boliviano também indicou que "Lula está chegando ao país para oferecer seu apoio político ao presidente Lucho [Arce] e à nossa Bolívia soberana, digna e industrializada".

Lula também terá um encontro com sindicatos indígenas e camponeses.

Esta é a primeira visita de Lula à Bolívia desde que reassumiu a presidência em janeiro de 2023.

A última vez que ele esteve no país andino foi em 2009, quando Morales estava no poder.

