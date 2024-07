O novo diretor-geral da polícia haitiana, Rameau Normil, prometeu nesta segunda-feira (08) operações iminentes contra os grupos armados que aterrorizam o país caribenho, durante uma entrevista coletiva com o comandante do contingente queniano que apoia as forças locais.

"As operações acontecerão em breve. A população acordará um dia e verá que os bandidos foram presos", disse Normil, em seu primeiro discurso público desde que foi nomeado comandante da Polícia Nacional do Haiti, no mês passado.

“Por motivos estratégicos, não vamos anunciar como procederemos", explicou Normil, que substituiu Frantz Elbé, cuja gestão do combate aos grupos criminosos foi muito criticada.

Uma missão multinacional liderada pelo Quênia e apoiada pela ONU vai ajudar a polícia haitiana na luta contra os grupos armados. O primeiro contingente queniano chegou ao Haiti no mês passado. "Reuniões de trabalho estão sendo realizadas com o contingente queniano para discutir o problema da insegurança com eficácia", disse Normil.

O inspetor-geral Godfrey Otunge, comandante da força africana, mostrou-se otimista. "Temos uma missão e estamos empenhados em realizá-la adequadamente e em nos esforçarmos para termos sucesso. Estamos aqui para garantir a restauração da paz no Haiti. Trabalharemos lado a lado com as autoridades haitianas e os parceiros locais e internacionais que estão comprometidos com um novo Haiti”, declarou.

Otunge não informou quando chegará ao Haiti o próximo contingente, que vai se somar aos 200 efetivos quenianos que se encontram no país caribenho.

Antes da entrevista, a AFP verificou que aviões militares pousaram no aeroporto internacional Toussaint Louverture, em Porto Príncipe, no fim de semana. Tanques blindados e outros equipamentos relacionados a esses voos foram entregues às forças locais.

str-gma/llu/lb