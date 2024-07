A Grécia impôs multas superiores a 350.000 euros (mais de R$ 2 milhões) em apenas cinco dias, no âmbito de uma operação contra bares e restaurantes que ocupavam praias ilegalmente com espreguiçadeiras e mesas, informou o governo nesta segunda-feira (8).

Três praias "foram fechadas por falta de contrato de concessão", informou o Ministério da Economia.

As autoridades investigaram "mais de 1.000 reclamações" de cidadãos em locais de grande fluxo turístico, como a ilha de Corfu, a península de Calcídica e Ática - a região que cerca Atenas – em uma tentativa de combater o turismo de massa.

Cerca de 33 milhões de pessoas visitaram a Grécia no ano passado, um recorde que representa cinco milhões a mais do que em 2022.

Atenas está adotando medidas contra práticas turísticas ilegais com drones de vigilância, imagens de satélite e um aplicativo especial, "MyCoast", através do qual os cidadãos podem registrar suas reclamações.

Os gregos também podem ligar para denunciar ocupações ilegais nas praias.

De acordo com as novas regras introduzidas em março, guarda-sóis e espreguiçadeiras devem estar a uma distância mínima de quatro metros do mar, e não são permitidos aluguéis em praias com menos de quatro metros de areia.

A maioria das multas foi aplicada devido a espreguiçadeiras e guarda-sóis que ocupavam espaço excessivo na praia, relatou o governo.

A administração tomou medidas após os moradores da ilha de Paros, no sudeste do país, iniciarem a "revolta das toalhas" para exigir acesso livre e desimpedido às praias.

Os manifestantes denunciaram a apropriação de muitas praias por empresas que instalavam guarda-sóis e espreguiçadeiras alugadas durante dias, algumas a preços elevados.

"Nosso objetivo é proteger tanto o meio ambiente quanto o direito dos cidadãos de acessar livremente a praia, preservar nosso produto turístico e promover um espírito empresarial saudável", declarou o ministro da Economia, Kostis Hatzidakis, em comunicado.

Drones sobrevoarão as famosas ilhas das Cíclades e do Dodecaneso, próximas à costa turca, nos próximos dias, para identificar possíveis infrações.

