Joe Biden, de 81 anos, pediu nesta segunda-feira (8) aos congressistas democratas que apoiem sua campanha para a reeleição ou o desafiem na convenção do partido em agosto, ignorando os apelos para que desista.

Biden está sob olhares atentos nesta semana como anfitrião de uma cúpula da Otan em Washington, em meio aos temores de que o isolacionista Donald Trump vença as eleições presidenciais de novembro, especialmente após o desastroso desempenho do democrata em um recente debate televisionado.

No programa "Morning Joe" da emissora MSNBC, o democrata disse que está "confiante" de que "o eleitor médio lá fora ainda quer Joe Biden" para um segundo mandato.

O democrata reconheceu estar "muito frustrado com as elites... do partido".

"Qualquer um desses caras que acha que não devo concorrer, que concorram contra mim (...) que me desafiem na convenção" de agosto próximo, acrescentou.

Um Biden desafiador também escreveu uma carta extensa aos congressistas do Partido Democrata. "Eu me nego" a me retirar, diz a eles.

"Estou firmemente determinado a continuar na corrida", escreveu. "O assunto de como avançar" já foi discutido "e é hora de encerrar" a polêmica, assegura.

dk/erl/val/jb/aa