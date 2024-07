O presidente argentino, Javier Milei, denunciou neste domingo (7) uma "perseguição judicial" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ao discursar em uma conferência de conservadores latino-americanos em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

"Vejam a perseguição judicial que nosso amigo Jair Bolsonaro sofre aqui no Brasil", disse Milei, que visitou o país sem se encontrar com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem tem trocado farpas.

