Khyree Jackson, recentemente draftado pelo Minnesota Vikings da NFL, morreu na madrugada deste sábado (6) junto a outros dois jovens em um acidente de carro nos arredores de Washington, informou a polícia local.

Jackson, de 24 anos, foi selecionado pelos Vikings na quarta rodada do Draft de abril da liga de futebol americano e ainda não tinha estreado pela franquia.

O promissor cornerback viajava no banco do carona com dois colegas de ensino médio, que também faleceram no acidente.

Segundo a polícia do estado de Maryland, o veículo foi atingido por outro carro antes de sair da pista e se chocar contra algumas árvores.

A polícia suspeita que o consumo de álcool pode ter causado a colisão, que está sob investigação.

"Estou devastado por esta notícia", disse o técnico dos Vikings, Kevin O'Connell. "Khyree trazia uma energia contagiante para a equipe. Sua confiança e sua personalidade chamaram rapidamente a atenção de seus companheiros de time".

Antes de ser selecionado pelo Minnesota Vikings, Jackson jogou duas temporadas pela Universidade do Alabama e uma última pela Universidade de Oregon.

