PRINCIPAIS NOTÍCIAS

IRÃ ELEIÇÕES: Pezeshkian, o reformista que busca melhorar as relações com o Ocidente, vence as eleições no Irã

FRANÇA ELEIÇÕES: França vive dia de reflexão antes de eleições cruciais

=== IRÃ ELEIÇÕES ===

TEERÃ:

Pezeshkian, o reformista que busca melhorar as relações com o Ocidente, vence as eleições no Irã

O reformista Masud Pezeshkian, que defende a melhoria das relações com o Ocidente, venceu o segundo turno das eleições presidenciais no Irã neste sábado (6), contra o ultraconservador Said Jalili.

(Rússia eleições Irã diplomacia política, 799 palavras, já transmitida)

TEERÃ:

Masud Pezeshkian, o presidente eleito do Irã a favor de uma maior abertura

O reformista Masud Pezeshkian, vencedor das eleições presidenciais iranianas, defende um Irã mais tolerante na esfera social e mais aberto ao Ocidente.

(Irã política eleições diplomacia, 500 palavras, a ser transmitida)

=== FRANÇA ELEIÇÕES ===

PARIS:

França vive dia de reflexão antes de eleições cruciais

A França vive um dia de reflexão neste sábado (6), véspera do segundo turno das eleições legislativas mais incertas, que poderão obrigar o presidente Emmanuel Macron a compartilhar o poder com um novo governo de extrema direita na Europa.

(eleições França governo política parlamento, 686 palavras, já transmitida)

PARIS:

Jordan Bardella, a aposta da extrema direita para governar a França

Jordan Bardella, apontado ao cargo de primeiro-ministro da França pela extrema direita, é um jovem de 28 anos autoconfiante e popular nas redes sociais, que se estabeleceu à sua própria imagem apesar de não ter o sobrenome Le Pen.

(França política partidos eleições Parlamento governo, 600 palavras, a ser transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

Tulum (Quintana Roo, México):

Ciclone Beryl segue para o Texas após atingir região turística do México

O ciclone Beryl, que se transformou em tempestade tropical na sexta-feira (5), entrou no Golfo do México em direção ao Texas, após atingir como furacão a região turística da Riviera Maia, no sul do México, onde deixou apenas danos materiais, informaram as autoridades.

(clima Beryl meio-ambiente meteorologia fucacão México Caribe, 715 palavras, atualização, já transmitida)

-- EUROPA

LONDRES:

Starmer confirma intenção de abandonar plano que expulsaria migrantes para Ruanda

O novo primeiro-ministro trabalhista britânico, Keir Starmer, confirmou neste sábado (6) a sua intenção de abandonar o plano do governo conservador anterior de expulsar migrantes irregulares para Ruanda.

(eleições parlamento política GB, 500 palavras, a ser transmitida)

LONDRES:

Angela Rayner, a vice-primeira-ministra britânica com um 'doutorado na vida real'

Após a vitória do Partido Trabalhista nas eleições legislativas britânicas de quinta-feira (4), Angela Rayner, uma mulher sem formação acadêmica, autodenominada "doutora na vida real", foi nomeada vice-primeira-ministra.

(política Mulheres ReinoUnido trabalhista, 665 palavras, já transmitida)

-- ORIENTE MÉDIO

FAIXA DE GAZA (Territórios Palestinos):

Guerra entre Israel e Hamas prossegue em Gaza à espera de novas negociações

Israel manteve neste sábado (6) sua ofensiva terrestre e aérea na Faixa de Gaza, após anunciar que enviaria uma missão a Doha para continuar as negociações visando um cessar-fogo com o Hamas e a libertação dos reféns mantidos pelo grupo islamista palestino.

(Gaza conflito Palestinos diplomacia Israel, 609 palavras, já transmitida)

JERUSALÉM:

A esperança das famílias dos reféns em Israel diante da retomada das negociações

Após nove meses de espera e desilusão, os familiares dos reféns israelenses detidos em Gaza se mostram cautelosos quanto ao anúncio de novas negociações com o movimento islamista palestino Hamas, que poderão libertar seus entes queridos.

(Israel palestinos conflito diplomacia, 600 palavras, a ser transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E TECNOLOGIA ====

PARIS:

Moulin Rouge recupera as pás de seu famoso moinho antes dos Jogos Olímpicos

O cabaré Moulin Rouge, um ícone de Paris, inaugurou na sexta-feira (6) as novas pás de seu famoso moinho, após as anteriores terem desabado em abril. Centenas de turistas e moradores locais festejaram o momento, uma semana antes da chegada da tocha olímpica à capital francesa.

(França dança 2024 turismo Oly acidente, 450 palavras, já transmitida)

PARIS:

Crimes digitais se reorganizam diante de ofensiva policial

Os ataques cibernéticos diminuíram este ano devido às operações policiais em grande escala, levando grupos criminosos online a se reorganizarem, incluindo o lançamento de ameaças físicas, de acordo com especialistas.

(2024 informática Oly internet segurança, 500 palavras, a ser transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

Arlington (Texas, Estados Unidos):

Canadá bate Venezuela nos pênaltis e vai enfrentar Argentina nas semis da Copa América

O Canadá fez história nesta sexta-feira (5) ao vencer a Venezuela por 4 a 3 nos pênaltis, após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, e se classificar para as semifinais da Copa América-2024, onde enfrentará a Argentina.

(fbl, 770 palavras, já transmitida)

Düsseldorf (North Rhine-Westphalia, Alemanha:

Suíça ameaça 'centenário' de Southgate no comando da Inglaterra

Depois de evitar a eliminação nos últimos instantes nas oitavas de final da Eurocopa-2024 contra a Eslováquia, a Inglaterra espera ter quartas de final mais tranquilas contra a Suíça, neste sábado, em Düsseldorf às 13h (horário de Brasília), no jogo de número 100 de seu técnico Gareth Southgate.

(Quartas fbl SUI Eurocopa 2024 Alemanha ENG, 610 palavras, já transmitida)

== COPA AMÉRICA ===

-- Acompanhamento das partidas das quartas de final Colômbia-Panamá e Uruguai-Brasil

== EUROCOPA ==

-- Acompanhamento das partidas das quartas de final Inglaterra-Suíça e Holanda-Turquia

-- FÓRMULA 1

SILVERSTONE:

George Russell faz a 'pole position' do GP da Inglaterra de F1

O piloto britânico George Russell (Mercedes) vai largar na 'pole position' no Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, depois de marcar o melhor tempo no treino de classificação disputado neste sábado (6), no circuito de Silverstone.

(F1 Auto, 503 palavras, já transmitida)

-- TÊNIS

Acompanhamento do torneio de Wimbledon

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com