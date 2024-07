A Espanha venceu a anfitriã Alemanha por 2 a 1 na prorrogação nesta sexta-feira (5) pelas quartas de final da Eurocopa-2024, em Stuttgart, e se tornou o primeiro semifinalista do torneio.

Dani Olmo abriu o placar para os espanhóis no início do segundo tempo (51') e Florian Wirtz deixou tudo igual nos últimos instantes do tempo regulamentar (89').

Quando parecia que o jogo seria decidido nos pênaltis, Mikel Merino marcou o gol da vitória e da classificação da 'Roja' (119').

A notícia ruim para os espanhóis foi a perda de vários jogadores para a semifinal: Pedri se lesionou e Dani Carvajal, Álvaro Morata e Robin le Normand foram sancionados e terão que cumprir suspensão.

A derrota da Alemanha também significa a aposentadoria oficial do meio-campista alemão Toni Kroos, para quem este torneio era um epílogo antes de pendurar as chuteiras.

A anfitriã 'Mannschaft', que tem se destacado pelos inícios de jogo sufocantes contra os adversários, se despede depois de um jogo muito acirrado, em que foi a Espanha quem controlou a bola, com posses longas para avançar em direção da área do goleiro Manuel Neuer.

- Entorse no joelho de Pedri -

Ainda antes do primeiro minuto de jogo, Pedri deu o primeiro chute a gol, fácil para a defesa do goleiro do Bayern de Munique. Apesar do bom início, Pedri não pôde ficar muito tempo em campo depois de sofrer uma entrada dura de Kroos (4'). Embora tenha tentado continuar, o meio-campista teve que ser substituído (8') por Olmo.

Esta foi a primeira de uma série de entradas nas duas equipes que em alguns momentos pareceram sobrecarregar o árbitro inglês Anthony Taylor, que foi vaiado durante todo o jogo pelas duas torcidas.

O primeiro prognóstico da seleção portuguesa aponta para uma "entorse lateral interna no joelho esquerdo", o que poderá significar o fim do torneio para o 'Melhor Jogador Jovem' da última edição.

Olmo deu conta do recado ao substituir o companheiro e a Espanha continuou a atacar, com chutes de Yamal (15'), Fabián Ruiz (17'), Aymeric Laporte (23') e do próprio Olmo (39').

A Alemanha, sem a posse de bola, procurou atacar a Espanha através de Kai Havertz, que teve duas chances no centro da área (20' e 35') que não incomodaram muito o goleiro Unai Simón.

- Terceira assistência de Yamal -

O segundo tempo começou mais fluido e menos acirrado, o que beneficiou a Espanha, que encontrou o caminho para o gol pela direita, com a terceira assistência de Yamal no torneio.

O jovem mandou um passe rasteiro para o centro da área onde Olmo apareceu para finalizar de primeira à direita de Neuer.

Mas longe de encaminhar a vitória, o gol acordou a Alemanha, que assumiu a posse de bola e teve as primeiras grandes chances, com um disparo de Robert Andrich defendido por Simón (70') e talvez a mais clara, um chute da pequena área de Niclas Füllkrug (77'), que bateu na trave direita da baliza espanhola.

Sem os reservas Nico Williams e Yamal, o jogo ofensivo da 'Roja' deu um leve recuo e não conseguia responder ao cerco alemão.

Por fim, depois de vários minutos tentando o empate, Florian Wirtz (89') recuperou uma bola parada na área para fazer justiça e mandar o jogo para a prorrogação.

Mikel Oyarzabal (104' e 112'), Wirtz (105'+1) e Füllkrug (116') tiveram as melhores chances dos 30 minutos extras, e quando os dois treinadores já estavam elaborando suas listas de batedores de pênalti, Merino saltou para finalizar de cabeça um cruzamento de Olmo e classificar os espanhóis.

A Espanha, tricampeã europeia (1964, 2008 e 2012), vai disputar sua quarta semifinal das últimas cinco edições do torneio continental.

