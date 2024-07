O furacão Beryl tocou o solo na manhã desta sexta-feira (5) na península de Yucatán, no México, a nordeste de Tulum, uma localidade turística a cerca de duas horas do famoso balneário de Cancún, anunciou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

De acordo com a Comissão Nacional de Águas (Canagua) do México, Beryl chega com ventos sustentados de 175 km/h, e com picos de 220 km/h.

As autoridades haviam decretado alerta vermelho para a chegada do furacão em seu litoral, onde centenas de turistas foram retirados. As aulas no país estão suspensas desde quinta-feira.

A previsão é que Beryl — que havia atingido a categoria máxima 5 em sua passagem pelo Caribe — siga sua trajetória em direção ao oeste e noroeste, atravessando a península de Yucatán. Deve então chegar ao Golfo do México para depois retornar ao território mexicano no estado de Taumalipas, na fronteira com o Texas, nos Estados Unidos.

Em sua passagem pelo Caribe e pela Venezuela, deixou sete mortos.

Beryl é o primeiro furacão da temporada 2024 no Atlântico.

A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA) espera uma temporada "extraordinária" com até sete tempestade de categoria 3 ou superior.

