A Polícia Federal (PF) indiciou nesta quinta-feira (4) o ex-presidente Jair Bolsonaro por lavagem de dinheiro e outros crimes, em uma investigação sobre o suposto desvio de joias dadas pela Arábia Saudita, informou a imprensa.

O ex-presidente foi indiciado por peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro, crimes passíveis de prisão, segundo o portal G1. Bolsonaro nega ter cometido qualquer crime.

Além do ex-presidente, foram indiciadas outras 11 pessoas, entre elas seu advogado Fabio Wajngarten, que confirmou a ação na plataforma X: "Meu indiciamento pela Polícia Federal se baseia em uma afronta legal. Não há qualquer prova contra mim. Sendo específico: fui indiciado pela razão bizarra de ter cumprido a lei."

O senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, denunciou na mesma plataforma o que chamou de "perseguição declarada e descarada" contra seu pai. Segundo ele, os bens foram devolvidos ao Estado e não houve "dano ao erário", mas, ainda assim, policiais "escalados a dedo para a missão" indiciaram o ex-presidente.

O caso foi noticiado pela primeira vez em março de 2023, pelo jornal O Estado de S.Paulo. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, investigada no caso, não foi incluída entre os indiciados, segundo a imprensa.

Caberá à Procuradoria-Geral da República decidir se apresenta uma acusação formal contra Bolsonaro perante o Supremo Tribunal Federal.

As joias estavam dentro de uma mochila da comitiva do ministro de Minas e Energia, que retornava de uma viagem oficial ao Oriente Médio. Funcionários do governo fizeram vários movimentos para liberar as peças, o último deles dias antes do fim do mandato de Bolsonaro.

Posteriormente, foi revelada a existência de outros dois conjuntos de joias que não estavam no acervo presidencial após Bolsonaro deixar o poder, apesar de esse tipo de presente constituir patrimônio público, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU).

A PF informou no mês passado que identificou uma tentativa irregular de venda de uma nova peça oferecida pelo governo saudita ao Brasil durante o governo Bolsonaro. Segundo a imprensa, os conjuntos continham joias da marca de luxo suíça Chopard e um Rolex de ouro branco e diamantes.

rsr/mel/atm/lb/am