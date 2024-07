Na preparação para o jogo das quartas de final da Eurocopa, contra a França, Portugal ergue um muro diante das críticas direcionadas a Cristiano Ronaldo: tanto o treinador Roberto Martínez como Bernardo Silva saíram em defesa do capitão da seleção portuguesa.

"Ele é um exemplo: alguém que quer vencer todos os dias, que quer competir todos os dias, mesmo tendo vencido tudo e tendo muitos recordes. Quando você tem um jogador tão comprometido, você esquece o que ele fez no passado. É um privilégio", destacou o treinador espanhol de Portugal durante a coletiva de imprensa anterior ao jogo contra a França.

Não só Ronaldo tem sido criticado, mas também toda a equipe, que foi piorando ao longo do torneio: "As críticas mostram a paixão do povo pela seleção."

"Aceito, mas também acredito que temos jogadores muito importantes e um vestiário muito competitivo. O meu trabalho é que os nossos jogadores tenham o melhor desempenho possível e é isso que prometo aos torcedores", acrescentou Martínez.

Bernardo Silva também se defendeu das críticas: "Sinto que estou dando o meu melhor e vou continuar a fazê-lo. Sei que posso melhorar, mas não acho que estamos numa má posição."

E, claro, o meio-campista do Manchester City saiu em defesa de Cristiano, que caiu no choro ao perder um pênalti no duelo das oitavas de final contra a Eslovênia, antes de a seleção portuguesa vencer a disputa nas penalidades máximas.

"Somos humanos e ele ficou emocionado quando perdeu o pênalti. É completamente aceitável", disse Silva sobre seu veterano companheiro de equipe de 39 anos.

"Na minha opinião, foi um pênalti muito bem cobrado e a defesa do [goleiro esloveno Jan] Oblak foi muito boa", acrescentou o meio-campista, que garantiu que as críticas "fazem parte do trabalho".

Sobre o adversário desta sexta-feira, Bernardo Silva disse: "Não sei como a França vai jogar. Olhando para os jogadores que eles têm, não estão preparados para ficar na defensiva com 11 jogadores atrás da linha da bola durante 90 minutos. Por isso pode ser que tenhamos mais espaço."

E sobre as ambições de Portugal, Silva admitiu que só existe uma: o título. "É uma oportunidade incrível de estarmos mais perto do nosso objetivo principal, que é levar o troféu para casa."

O agora jogador do City relembrou sua passagem pelo Monaco, quando conheceu o então adolescente Kylian Mbappé. "Ele começou conosco no Monaco aos 16 anos e, após uma semana, eu olhava para João Moutinho e dizia: 'Quem é este rapaz?' Ele se destacava sobre os demais."

"Estou feliz que ele tenha uma carreira tão boa e lhe desejo o melhor... mas não amanhã", concluiu.

