Oito anos depois da final perdida como anfitriã, a França volta a enfrentar Portugal de Cristiano Ronaldo, desta vez nas quartas de final da Euro-2024, com a possibilidade de consolidar seu status de favorita, na sexta-feira às 16h (horário de Brasília), em Hamburgo, após um início de torneio decepcionante.

Uma fase de grupos sem brilho (com uma vitória e 2 empates), um duelo das oitavas de final discreto contra a Bélgica (1-0): o início dos 'Bleus' na Eurocopa está longe da imagem de um candidato ao título, e os seus quatro jogos já permitiram identificar os seus pontos fracos.

Uma surpreendente falta de gols de Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, um déficit atlético geral e um treinador com dúvidas táticas são problemas que estão diminuindo o ritmo da França.

Apesar disso, os jogadores comandados pelo técnico Didier Deschamps conseguiram chegar às quartas de final, graças a uma defesa sólida que sofreu apenas um gol, de pênalti. Mas contra a seleção portuguesa o nível de exigência aumentará em vários níveis e será necessária uma melhor resposta coletiva ao desafio.

Os vice-campeões mundiais de 2022 sofrem com lacunas de criação, o oposto de uma equipe cheia de talentos nesse aspecto, como Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes e os laterais João Cancelo e Nuno Mendes.

Sem esquecer o veterano zagueiro Pepe (41 anos) ou o eterno Ronaldo, líder aos 39 anos. Naquela que será certamente a sua última Eurocopa, o craque das cinco Bolas de Ouro pretende se despedir com o segundo título continental depois do conquistado em 2016 contra os 'Bleus' no Stade de France (1-0 após prorrogação).

- Duelo à distância Mbappé-Ronaldo -

Sem as pernas de outros tempos, CR7 ainda não marcou um gol em seus quatro jogos, e não é mais visto como o grande perigo que representou em seus anos dourados. As lágrimas após o pênalti perdido contra a Eslovênia na prorrogação das oitavas de final, no entanto, demonstram um profundo amor por sua seleção.

Essas lágrimas foram também fruto do desespero de Portugal, que sofreu para derrotar a Eslovênia (0 a 0 na prorrogação, 3 a 0 nos pênaltis), algo positivo para a França.

A grande tarefa pendente dos 'Bleus' é balançar a rede com a bola rolando, depois de ter marcado apenas três gols, dois deles gols contra do adversário e um de Mbappé de pênalti.

Na sexta-feira, ele vai enfrentar seu ídolo de infância, Cristiano Ronaldo, semanas antes de iniciar sua jornada no Real Madrid, seguindo os passos da lenda portuguesa.

Jogando com uma máscara após ter fraturado seu nariz contra a Áustria, se Mbappé estiver 100% fisicamente em Hamburgo pode significar a diferença entre uma classificação para as semifinais ou uma eliminação antecipada como aconteceu em 2021, quando a França foi eliminada nas oitavas de final pela Suíça nos pênaltis.

"Eu não sabia, mas jogar de máscara é um horror absoluto. É muito complicado, limita a visão, o suor fica bloqueado, tem que tirar para pingar. Quando puder tirá-la, vou tirar. Mas não tenho escolha, meu torneio vai ser assim, só posso jogar assim. É chato, mas tenho que agradecer à máscara", disse o capitão da França no domingo.

Um passo à frente do camisa 10 será crucial para a França. O presidente da Federação Francesa de Futebol (FFF) Philippe Diallo estabeleceu as semifinais como objetivo mínimo, e o técnico Didier Deschampos, com contrato até 2026, evitaria assim ter que dar respostas incômodas na sua volta, em caso de eliminação diante de Portugal.

