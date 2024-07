Mais de 20 pessoas morreram no naufrágio de sua embarcação enquanto tentavam fugir dos combates entre as forças paramilitares e o Exército no sudeste do Sudão, informou um grupo pró-democracia nesta quinta-feira (4).

"Cerca de 25 pessoas, principalmente mulheres e crianças, morreram no naufrágio de um barco" enquanto cruzavam o rio Nilo Azul no estado de Sennar, declarou o Comitê de Resistência Local em um comunicado, sem revelar a data do incidente.

O grupo pró-democracia, que documenta e organiza a ajuda entre os habitantes, acrescentou que "famílias inteiras" morreram na tragédia.

Desde o final de junho, os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR) avançaram significativamente no estado de Sennar, no sudeste do Sudão.

As autoridades do estado vizinho de Gedaref calcularam que 120.000 pessoas fugiram da violência e se refugiaram nessa região vizinha.

O Sudão está submerso em uma guerra desde 15 de abril de 2023 entre o Exército liderado pelo general Abdel Fattah al Burhan e as FAR de seu ex-adjunto, o general Mohamed Hamdan Daglo.

O conflito já deixou dezenas de milhares de mortos e deslocou mais de nove milhões de pessoas.

