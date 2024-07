O Exército da Ucrânia confirmou nesta quinta-feira (4) que suas tropas se retiraram de um distrito da cidade de Chasiv Yar, lste do país, depois que a Rússia reivindicou o controle da localidade na quarta-feira.

"O comando decidiu uma retirada para posições mais seguras e melhor preparadas", declarou um porta-voz militar da ex-república soviética à imprensa estatal.

A Rússia reivindicou na quarta-feira a conquista de um primeiro bairro desta cidade, que fica na região leste de Donetsk e tem importância militar estratégica.

A localização elevada deve permitir às tropas russas chegar com suas armas a Kramatorsk, a maior cidade da região e onde fica a guarnição ucraniana para a frente de batalha leste.

"Não era mais conveniente manter o distrito de Kanal, onde o inimigo penetrou, pois colocava em perigo a vida e a saúde dos soldados. As posições dos nossos defensores foram destruídas", disse o porta-voz militar ucraniano.

O Exército russo prossegue com os ataques contra o restante da cidade, localizada do outro lado de um canal, com a esperança de capturar toda a localidade, acrescentou.

Nas últimas 24 horas foram registrados "238 bombardeios" na área de Chasiv Yar. "A maioria dos disparos apontou contra a parte sul da cidade”, disse o porta-voz.

A Rússia, que iniciou a invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, avançou no território nos últimos meses.

O objetivo do país é obter um grande avanço nas linhas de defesa do leste da Ucrânia e conquistar a parte do Donbass ucraniano que não controla.

ant/pop/pc-sag/zm