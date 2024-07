A Venezuela precisa realizar eleições "livres" e o "perdedor" deve aceitar os resultados para que o país retome a normalidade política e possa se livrar das sanções internacionais, afirmou nesta quarta-feira (3) a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Itamaraty.

"Os venezuelanos precisam fazer, digamos, a parte deles, que são as eleições. Nós estamos trabalhando, conversando, contribuindo com o que é possível para que as eleições (...) sejam reconhecidas principalmente pelos próprios venezuelanos", declarou Padovan.

"Fundamental é que o perdedor, quem quer que seja, reconheça o vencedor, essa é a base de qualquer eleição. Então isso é muito importante, sem isso não haverá levantamento de sanções, não haverá normalização da situação", acrescentou a embaixadora.

O Brasil também defende o retorno do país vizinho ao Mercosul, do qual está suspenso desde 2017 devido à "ruptura da ordem democrática".

O presidente venezuelano, o esquerdista Nicolás Maduro, busca um terceiro mandato de seis anos nas eleições de 28 de julho, enquanto várias pesquisas indicam vantagem para o candidato da oposição, Edmundo González, que substituiu María Corina Machado, que foi impedida de concorrer pela justiça eleitoral.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliado de Maduro, tem criticado as restrições impostas à oposição pela autoridade eleitoral venezuelana, alinhada ao governo, e pediu maior observação internacional após a União Europeia (UE) ter sido impedida de monitorar as eleições.

No entanto, Lula também tem defendido o levantamento das sanções internacionais contra a Venezuela.

Padovan reiterou a expectativa de que uma ampla presença de observadores "reforçaria a garantia de que as eleições sejam livres e transparentes".

Não se espera que a atual situação eleitoral na Venezuela seja incluída na declaração da cúpula do bloco sul-americano na próxima segunda-feira em Assunção.

rsr/mel/cjc/am