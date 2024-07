O presidente americano, Joe Biden, está seis pontos atrás de Donald Trump, segundo uma pesquisa do New York Times/Siena College divulgada nesta quarta-feira (3), realizada após o desempenho desastroso do democrata no debate da semana passada.

A pesquisa aponta Biden com 43% das intenções de voto entre os prováveis eleitores contra 49% de seu rival. "É a maior vantagem que Trump registrou em uma pesquisa do Times/Siena desde 2015", informou o jornal.

Entre os entrevistados, 74% dos eleitores expressaram preocupação com a idade do atual presidente.

Durante o debate, Biden, de 81 anos, perdeu o raciocínio diversas vezes, exacerbando os temores sobre suas faculdades mentais.

cjc/eml/ev/erl/nn/yr/mvv