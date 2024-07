Seis pessoas foram mortas a tiros nesta quarta-feira (3) durante uma operação policial contra uma facção criminosa na favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, informaram as autoridades.

A polícia militar do Rio afirmou que a operação tinha o objetivo de "reprimir roubos de veículos e coibir as tentativas de expansão do domínio territorial da facção que promove a maior parte dos conflitos armados" na região metropolitana.

"Os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de homens armados. Houve confronto e seis homens foram encontrados feridos. Os indivíduos foram socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge", detalhou o comunicado.

A Secretaria de Saúde do município confirmou à AFP que "seis pessoas, sem identificação, vítimas de ferimento por arma de fogo deram entrada já em óbito na unidade" médica.

Durante a operação, os agentes apreenderam "dois fuzis, quatro pistolas, três rádios transmissores e uma grande quantidade de material entorpecente".

A polícia militar anunciou a abertura de "um procedimento para apurar as circunstâncias da ação" e detalhou que os agentes estavam equipados com câmeras corporais que foram disponibilizadas aos investigadores.

De acordo com a Secretaria de Educação do município, 12 escolas foram fechadas nesta quarta para preservar a segurança dos estudantes durante a operação.

Em fevereiro, outra ação policial em grande escala deixou pelo menos sete mortos em diversas favelas do Rio.

De acordo com os últimos dados da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 6.429 pessoas morreram durante operações policiais no país em 2022, uma média de 17 por dia.

