Um líder militar do Hezbollah morreu nesta quarta-feira (3) em um bombardeio israelense contra um veículo no sul do Líbano, disse à AFP uma fonte próxima do movimento islamista pró-Irã.

"Um comandante do Hezbollah, responsável por um dos três setores do sul do Líbano, morreu em um bombardeio israelense contra um veículo em Tiro", disse a fonte próxima ao movimento, que há meses está em confronto com as forças israelenses na fronteira com Israel.

