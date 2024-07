Robert Towne, o escritor de Hollywood cujo roteiro de "Chinatown" costuma ser descrito como o melhor de todos os tempos, morreu ontem, em Los Angeles, aos 89 anos.

Esse vencedor do Oscar, que também tem em seu currículo os dois primeiros filmes da franquia "Missão Impossível", morreu em casa, informou nesta terça-feira (02) à AFP sua agente, Carri McClure.

Towne foi um dos rostos do movimento Nova Hollywood na década de 1970. Embora seu nome nem sempre aparecesse nos créditos, suas contribuições marcaram vários clássicos, entre eles "Bonnie e Clyde" e "O Poderoso Chefão".

Ao receber o Oscar pelo roteiro desse filme sobre a máfia, Francis Ford Coppola saudou Towne do palco, o que elevou este último ao estrelato do Nova Hollywood.

Na década de 1970, Towne foi indicado ao Oscar de melhor roteiro por três anos consecutivos, levando a estatueta por Chinatown, protagonizado por Jack Nicholson.

Sua trama complexa e seus diálogos carregados de um humor ácido tornaram Chinatown o roteiro perfeito segundo as escolas de cinema, apesar de o diretor Roman Polanski ter mudado seu final, tornando-o mais aterrorizante.

A carreira de Towne, no entanto, nunca voltou a esse patamar. "A Chave do Enigma", estrelado e dirigido por Nicholson, recebeu críticas divergentes em 1990, ano em que Towne colaborou com o ator Tom Cruise em "Dias de Trovão".

A dupla também trabalhou em "A Firma" (1993) e no primeiro filme da franquia Missão Impossível. Mais tarde, Towne foi assistente de produção do sucesso televisivo "Mad Men".

"O lendário roteirista e cineasta Robert Towne morreu em casa, cercado por sua querida família", ressalta um comunicado. "A família Towne agradece o respeito à sua privacidade neste momento."

