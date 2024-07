O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atribuiu nesta terça-feira (2) seu mau desempenho no primeiro debate eleitoral contra Donald Trump ao cansaço acumulado após uma série de viagens internacionais, mas ressaltou que não se trata de uma desculpa, "e sim de uma explicação".

"Não foi muito inteligente ter viajado pelo mundo algumas vezes pouco antes do debate", disse Biden, 81, durante um evento com doadores democratas perto de Washington. "Quase dormi no palco."

“Não ouvi minha equipe", continuou o democrata cinco dias após o debate, em que parecia confuso e perdido diante do antecessor republicano, seu adversário nas próximas eleições de novembro.

Até agora, o principal argumento de seus apoiadores era que Biden havia tido uma noite ruim e estava resfriado.

O debate acendeu o alerta entre os democratas, que passaram a questionar abertamente a capacidade de Biden e o futuro da sua candidatura.

O presidente americano esteve na França entre 5 e 9 de junho. De 12 a 14, participou da reunião do G7 na Itália, e emendou com uma viagem de campanha ao estado americano da Califórnia.

Em seguida, Biden retirou-se por seis dias na residência de Camp David, onde se preparou para o debate. Durante esse período, não participou de nenhuma atividade pública.

