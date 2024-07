Com apenas 12 dias, Silverio já pesa 90 quilos e corre ao lado da mãe. O Buin Zoo, no sul de Santiago, apresentou, nesta terça-feira (2), o novo filhote de rinoceronte-branco, terceiro animal da espécie a nascer em cativeiro na América do Sul.

O filhote nasceu em 20 de junho, após um ano e sete meses de gestação, pesando 74,3 quilos. Em menos de duas semanas, ganhou mais 15 quilos. Os indivíduos adultos da espécie podem pasar de dois mil quilo.

Silverio é o terceiro filhote nascido do casal de rinocerontes Oliver e Hannah, no jardim zoológico privado chileno. Os animais são os únicos desta espécie originária da África nascidos na região.

"Poucos minutos após dar à luz, ela (Hannah) se deitou, mostrando os mamilos para que a cria pudesse se alimentar, e estava muito mais ciumenta do que em ocasiões anteriores", explicou à AFP Ignacio Idalsoaga, diretor do zoológico.

Os irmãos de Silverio, Pantaleón e Atanasio, nasceram em 2017 e 2020. O primeiro foi para um zoológico na Colômbia, em 2022, enquanto Atanasio partirá em breve para o Brasil.

"Como são machos, não podemos deixá-los devido à briga que eles podem ter com o pai ou porque eles poderiam cruzar com a mãe. Quanto a Silverio, ainda não sabemos o que vai acontecer com ele", disse Idalsoaga. "O nosso compromisso é formar novas famílias (de rinocerontes) em diferentes partes do mundo", acrescentou.

O rinoceronte-branco é a maior das cinco espécies deste tipo de animal e é considerado como "quase ameaçado" pela União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

Estima-se que existam 16 mil exemplares da espécie, 808 dos quais em cativeiro. Nos últimos 12 meses, nasceram oito rinocerontes desta espécie em cativeiro no mundo, sendo Silverio o último deles.

