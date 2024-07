O Panamá avançou nesta segunda-feira (1º) às quartas de final da Copa América dos Estados Unidos-2024 com uma vitória por 3 a 1 sobre a eliminada Bolívia, pela terceira e última rodada do Grupo C em que o Uruguai terminou em primeiro.

Os atacantes José Fajardo, aos 22 minutos, Eduardo Guerrero (78') e César Yanis (90'+1) marcaram os gols panamenhos no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City da MLS. Bruno Miranda chegou a empatar provisoriamente para 'La Verde' (68').

O Panamá, em sua segunda participação numa Copa América - estreou na edição Centenário-2016, também nos Estados Unidos -, havia aberto seu caminho rumo ao mata-mata com uma valiosa vitória por 2 a 1 sobre a seleção anfitriã, na segunda rodada, em Atlanta, e fechou a fase de grupos vencendo a Bolívia em uma partida tensa.

Os centro-americanos, que terminaram em segundo lugar do Grupo C com 6 pontos, enfrentarão os primeiros colocados do Grupo D nas quartas de final, no sábado, em Glendale (Arizona).

Já o Uruguai, que no mesmo horário nesta segunda-feira eliminou os Estados Unidos (1-0) fechou sua vitoriosa participação como primeiro da chave C com uma campanha 100% e enfrentará o vice-líder da mesma chave no mesmo dia em Las Vegas.

