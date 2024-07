Apesar da invencibilidade de 25 jogos, o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo, rejeitou nesta segunda-feira (1º) a condição de favorito no duelo crucial contra o Brasil pela liderança do Grupo D da Copa América-2024.

"Contra o Brasil nunca se é favorito, vamos dar o nosso melhor para estar à altura", destacou o treinador argentino na coletiva de imprensa antes do jogo desta terça-feira em Santa Clara, na Califórnia.

"São times com muita história e estamos apenas escrevendo algumas páginas dessa história que a Colômbia tem, que é muito boa mas queremos melhorá-la", disse o técnico.

A Colômbia, líder do grupo com 6 pontos, só precisa de um empate no Levi's Stadium para terminar à frente do Brasil (4) e evitar um confronto tenso muito provavelmente contra o Uruguai nas quartas de final.

O grande momento da seleção colombiana, que acumula 25 jogos sem derrota, fez com que ela fosse incluída no grupo de favoritos ao título, enquanto o Brasil, que vive uma momento de altos e baixos, aceita sem hesitar que está um degrau abaixo.

Embora já tenha garantido a vaga nas quartas de final, Lorenzo disse que não vai poupar nenhum jogador e recusou a opção de trabalhar o resultado em função próximo adversário.

"A prioridade é terminar em primeiro lugar no grupo. Além de estarmos classificados queremos ficar em primeiro", garantiu o ex-assistente de José Pékerman.

"Estamos no chaveamento do Uruguai, então é impossível evitá-lo. Mais cedo ou mais tarde nos enfrentaremos se ambos avançarmos", lembrou. "Pensar no futuro é como subestimar o adversário e o Brasil merece toda a atenção".

Lorenzo destacou que o zagueiro John Lucumí, lesionado na estreia na vitória por 2 a 1 sobre o Paraguai, pode voltar para as quartas de final.

"Lucumí está evoluindo muito bem. Ele não estará aqui amanhã, mas veremos no próximo jogo", disse ele.

Sentado ao lado do treinador, o meia Richard Ríos descreveu os perigos que a joia brasileira Endrick, até agora seu companheiro no Palmeiras, pode representar.

"Endrick é um jogador muito forte. É estranha a força que ele tem para sua idade, o nível de jogo que pode dar à equipe", disse Ríos sobre o novo jogador do Real Madrid, de 17 anos.

"Tenho uma amizade muito boa com ele e sinto que a equipe em que está vai tentar buscá-lo porque é um jogador muito forte que pode fazer a diferença", destacou.

gbv/ma/aam