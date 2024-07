Uma criança e uma mulher morreram nesta segunda-feira (1º) no norte da Cisjordânia ocupada em um ataque israelense, anunciou o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, que governa este território.

Além das mortes, "outros quatro cidadãos foram feridos pelas balas da ocupação [Israel] em Tulkarem", afirmou o ministério em um comunicado, que não identificou os falecidos até o momento.

O Exército israelense não comentou esta informação por enquanto.

Um correspondente da AFP viu veículos blindados do Exército israelense entrando no campo de refugiados de Nur Shams, próximo à cidade de Tulkarem, onde a violência e as operações israelenses se multiplicam.

O Crescente Vermelho palestino tratou três feridos após “o ataque das forças de ocupação ao campo de Nur Shams”: um jovem por “golpes violentos” e duas mulheres, de 48 e 68 anos, por ferimentos causados por estilhaços de obuses.

A organização Jihad Islâmica palestina disse no domingo (30) que um combatente de seu braço armado foi morto no campo em um ataque de drone. O Ministério da Saúde informou cinco feridos, dois deles em estado grave, no ataque.

De acordo com o Crescente Vermelho, 14 pessoas morreram em dois dias em abril por disparos israelenses em Nur Shams.

A Cisjordânia, ocupada por Israel desde 1967, tem registrado um aumento na violência desde que a guerra entre Israel e o Hamas eclodiu na Faixa de Gaza, em 7 de outubro.

Pelo menos 556 palestinos morreram por soldados ou colonos israelenses desde aquele dia, segundo as autoridades palestinas, e pelo menos 15 israelenses morreram por ataques palestinos no mesmo território e no mesmo período, segundo um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses.

