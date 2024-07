O presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, foi reeleito para um segundo mandato depois de vencer o primeiro turno das eleições com 56,12% dos votos, anunciou nesta segunda-feira (1º) a Comissão Eleitoral Nacional Independente (Ceni).

Ghazouani, um soldado de 67 anos, venceu de forma decisiva o seu principal rival, o ativista pela abolição da escravatura, Dah Ould Abdel Jelil, que obteve 22,10% dos votos nas eleições realizadas no sábado.

Abdel anunciou no domingo que não reconheceria os resultados anunciados pela Ceni, pois afirmou que esta comissão é manipulada por quem está no poder.

O candidato da formação islâmica Tawassoul, Hamadi Ould Sidi El Mokhtar, ficou em terceiro lugar com 12,78%.

A Mauritânia, uma antiga colônia francesa na África Ocidental, tem resistido à onda de violência jihadista que atinge a região, onde vários países também sofreram golpes militares.

Ghazouani chegou ao poder em 2019, numa eleição que marcou a primeira transferência democrática de poder neste país desde a independência da França em 1960.

Agora, a Mauritânia prepara-se para começar a produzir gás no segundo semestre do ano e o Banco Mundial espera que o crescimento do PIB seja de 4,9%, em média, entre 2024 e 2026.

amt/lal/emd/an/mb/jmo/aa