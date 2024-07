Beryl, o primeiro furacão da temporada atlântica de 2024, tocou o solo nesta segunda-feira (1º) com categoria 4 na ilha caribenha de Carriacou, que faz parte de Granada, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

"O olho do furacão Beryl tocou o solo na ilha de Carriacou", declarou o NHC na rede social X, alertando aos moradores da região sobre as condições meteorológicas de alto risco com ventos que aumentarão rapidamente a sua intensidade.

bfm/bgs/nn/mar/llu/yr/aa