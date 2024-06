A Coreia do Norte lançou, nesta segunda-feira (noite de domingo, 30, em Brasília) um míssil balístico não identificado em direção ao leste, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, citando os chefes do Estado-Maior em Seul.

Os líderes militares não deram mais detalhes sobre o disparo, mas indicaram que uma análise está sendo conduzida, acrescentou a Yonhap.

A agência oficial norte-coreana KCNA não confirmou até o momento o disparo.

O lançamento ocorre dias após a Coreia do Norte afirmar que testou com sucesso um míssil de múltiplas cabeças, que a Coreia do Sul garante ter explodido durante o voo.

