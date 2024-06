O rapper americano Kanye West, alvo de muitas controvérsias em seu país, está em Moscou para uma visita privada, informou a imprensa russa neste domingo (30).

Os artistas ocidentais têm evitado viajar para a Rússia desde o início da ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022, que causou uma enxurrada de sanções contra Moscou e uma grave crise nas relações com as potências ocidentais.

"Kanye West está em Moscou! São excelentes notícias, ele está no coração da capital", anunciou a produtora Iana Rudkovskaia, citada pela agência pública de notícias TASS.

Ksenia Sobchak, uma conhecida figura da mídia e ex-candidata presidencial, publicou um pequeno vídeo no Telegram que afirma mostrar o rapper americano observando a Praça Vermelha do telhado do famoso shopping center GUM.

Segundo ela, West viajou a Moscou para “comemorar os quarenta anos de seu amigo Gosha Rubchinskiy”, um estilista russo.

O artista americano, que no passado expressou a sua admiração pelo presidente russo Vladimir Putin, causou polêmica no seu país natal após elogiar Adolf Hitler.

West, também conhecido por sua marca de moda Yeezy, tornou-se um pária da indústria desde que fez uma série de comentários antissemitas em 2022. Várias marcas, incluindo Adidas, Gap e Balenciaga, cortaram relações com ele.

